إرسال عينة مخدرات بحوزة 3 عاطلين في بدر إلى المعمل الكيميائي

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاربعاء ، بإرسال كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة 3 عاطلين بمنطقة بدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر، ونجحت في ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.