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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع ربة منزل صدمها توك توك أثناء سيرها في الشارع بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحويلها مستشفى بنها العام، حيث لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وجرى ضبط التوك توك وقائده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة والتحفظ على السائق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ح ج م" 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمساكن شبين القناطر، جثة هامدة إثر حادث توك توك، وجرى تحويلها إلى مستشفى بنها العام إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وتوصلت التحريات أن المتوفاة صدمها توك توك أثناء سيرها بالشارع وسقطت على الأرض مصابة بنزيف في المخ، وجرى نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها، وجرى ضبط السائق وتحرر المحضر اللازم وصرحت نيابة مركز شبين القناطر بدفن الجثة.

حادث توك توك شبين القناطر لقيت ربة منزل مصرعها مديرية أمن القليوبية مركز شرطة شبين القناطر