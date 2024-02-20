بالفيديو.. تفاصيل إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية للأسر المنتجة بأسيوط

كشف مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، تفاصيل إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة بأسيوط، قائلًا: إن هناك توجها من الدولة بالاهتمام بمعارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "نجيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن محافظة أسيوط شهدت بالأمس انطلاق معرض من هذه النوعية وشارك به 10 جمعيات و10 أسر منتجة، وكان يضم مشغولات يدوية وأركيت وسجاد ومكرميات وغيرهم.

وتابع، أن معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية يهدف إلى إحياء الحرف التراثية، وتشجيع السيدات والأسر على عمل مشروعاتهم وزيادة دخل الأسر من خلال التسويق، إلى جانب مساعدة المواطن في إيجاد مثل هذه المنتجات بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها، وبالتالي توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأردف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن من أبرز المنتجات التي عُرضت بالأمس في معرض المشغولات اليدوية في أسيوط، تتمثل في المكرمية والشنط، إلى جانب بعض المنتجات المُعاد تدويرها، فبعض الأسر تستخدم فساتين الزفاف القديمة والمتهالكة و«البنطلونات» الجينز لتصنع حقائب مدرسية، وهكذا.