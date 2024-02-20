مصرع وإصابة 14 شخصًا بحادث تصادم بين سيارتين بزراعي البحيرة

وقع حادث تصادم مروع علي الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، أمام قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الفور، بينما أصيب تسعة آخرون بإصابات متفرقة في أجزاء مختلفة من أجسامهم.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة دمنهور، على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن إلى مكان الحادث، تبيّن أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة خاصة على الطريق الزراعي، ( القاهرة-الإسكندرية)، في اتجاه القاهرة.

ودفعت هيئة الإسعاف، بثماني سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي للتحقيقات اللازمة، أما المصابون، فتم نقلهم لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.