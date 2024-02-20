محافظ مطروح: حملات تموينية مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين ومحاربة كافة صور الاحتكار بالأسواق.

وشدد محافظ مطروح على المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد جشع التجار وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها نظمت مديرية تموين مطروح حملات تموينية مكبرة لمحاربة الاحتكار والسلع مجهولة المصدر بالاشتراك مع قسم مباحث التموين.

وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمحافظة مطروح، أنه تم ضبط 34 مخالفة تموينية كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر تم تجميعها بغرض الإتجار بالسوق السوداء و التربح غير المشروع عبارة عن كميات من العدس الأصفر ( 1020 كجم ) ، الأرز ( 305 كجم) ، السجائر ( 18500 علبة سجائر ) بالإضافة الى سلع تموينية وأساسية عبارة عن دقيق بلدي مدعم ( 675 كجم )، زيت تمويني ( 216 زجاجة سعة 800مللي، سكر ( 758 كجم) و أرز ( 200 كجم)، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تموينية متنوعة ما بين 6 مخالفات لبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، و( 7) مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدد( 15 ) مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية تم التحفظ على المضبوطات من السلع مجهولة المصدر والسلع المجمعة بغرض الاحتكار وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأشار محافظ مطروح الى استمرار وتكثيف الحملات على الاسواق والتصدى بكل حسم لكافة محاولات الغش التجارى واحتكار السلع مع التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الاساسية واللحوم والتيسير عليهم خلال الشهر الكريم.