برلماني: مصر قادرة على تجاوز مختلف التحديات بوحدة أبنائها

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل الحاسمة التي وجهها الرئيس السيسي خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة. قائلا: إن في مقدمتها قدرة مصر على تجاوز مختلف التحديات بوحدة أبنائها وتكاتفهم في مختلف المحن والظروف.

ونوه أبو عايشه في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي خلال كلمته وفي مقدمتها، أن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وإنه خلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدا، مضيفا: إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعى الى 15 مليون وحدة، كما واجهت أزمة كورونا، وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الإصلاحات في الاقتصاد الوطني المصري، هو ما جعل الدولة قادرة على مواجهة كافة التحديات وآخرها تراجع إيرادات قناة السويس بسبب مايحدث في البحر الأحمر، مشددا: أن مصر حريصة على تنفيذ التعهدات والالتزامات المالية.

واختتم أبو عايشه أن تصريحات السيسي واضحة تماما، بعظم التحديات التي تواجهها مصر وقدرتها على قهر هذه الصعاب تحت قيادة واعية وقوية. مشيرًا إلى أن ما تحقق في مجال التنمية الشاملة في مصر مذهل وتجربة شهد لها العالم كله.