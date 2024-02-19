توجهت صباح اليوم سُمَيَّة الخَطيب وكيل مُديريّة التعليم بالجيزة ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية قافلة تعليميّة إلى إدارة الوراق التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي " وذلک لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليمية للفصل الدراسي الثاني كان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي.
حيث تم توجيههم إلى مقر الإدارة والمدارس وهم :
- الصفا والمروة ت ا
- هدى شعراوى ب
-السلام ب
-السادات ت ا
-الاتحاد الوطنى
-المستقبل ب
-طناش ت ا
-العلياء الرسمية
-الإسراء ع بنين
-الشروق ث بنين
-الشيخ عبد العزيز ت ا
-عبد الله بن رواحة ع بنات
-جزيرة محمد ع بنات
-جزيرة محمد الجديدة
-التحرير ب
-تامر حموده ب
-العميد محمد فوزى ب
-محمد فريد ب
-الوراق ث بنات
-الوفاء ع بنين
وقد أصدرت وكيل المديرية بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.
الأخبار
قوافِل لمُتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بمدارس الجيزة
توجهت صباح اليوم سُمَيَّة الخَطيب وكيل مُديريّة التعليم بالجيزة ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية قافلة تعليميّة إلى إدارة الوراق التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي " وذلک لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليمية للفصل الدراسي الثاني كان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي.