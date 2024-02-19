قوافِل لمُتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بمدارس الجيزة

الإثنين 19/فبراير/2024 - 04:33 م

توجهت صباح اليوم سُمَيَّة الخَطيب وكيل مُديريّة التعليم بالجيزة ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية قافلة تعليميّة إلى إدارة الوراق التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي " وذلک لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليمية للفصل الدراسي الثاني كان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي.

حيث تم توجيههم إلى مقر الإدارة والمدارس وهم :

- الصفا والمروة ت ا

- هدى شعراوى ب

-السلام ب

-السادات ت ا

-الاتحاد الوطنى

-المستقبل ب

-طناش ت ا

-العلياء الرسمية

-الإسراء ع بنين

-الشروق ث بنين

-الشيخ عبد العزيز ت ا

-عبد الله بن رواحة ع بنات

-جزيرة محمد ع بنات

-جزيرة محمد الجديدة

-التحرير ب

-تامر حموده ب

-العميد محمد فوزى ب

-محمد فريد ب

-الوراق ث بنات

-الوفاء ع بنين

وقد أصدرت وكيل المديرية بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.

