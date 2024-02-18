إصابة محمد عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، إصابة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق بقطع في الرباط الصليبي .

وتعرض عبدالشافي لإصابة في تدريبات الزمالك الأخيرة، وخضع لفحوصات طبية وتأكدت إصابته بالرباط الصليبي .

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك سفر عبدالشافي إلي ألمانيا من أجل إجراء العملية الجراحية ثم بدء البرنامج التأهيلي للعودة للملاعب مرة أخري وذلك بعد عدة أشهر .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، غدا الإثنين على استاد الإسماعيلية بحضور جماهيري، في اللقاء الأول لمدرب الزمالك البرتغالي جوزية جوميز .