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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إصابة محمد عبدالشافي بقطع في الرباط الصليبي

عبدالشافي لاعب الزمالك
عبدالشافي لاعب الزمالك
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أعلن محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، إصابة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق بقطع في الرباط الصليبي .

وتعرض عبدالشافي لإصابة في تدريبات الزمالك الأخيرة، وخضع لفحوصات طبية وتأكدت إصابته بالرباط الصليبي .

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك سفر عبدالشافي إلي ألمانيا من أجل إجراء العملية الجراحية ثم بدء البرنامج التأهيلي للعودة للملاعب مرة أخري وذلك بعد عدة أشهر .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، غدا الإثنين على استاد الإسماعيلية بحضور جماهيري، في اللقاء الأول لمدرب الزمالك البرتغالي جوزية جوميز .

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