دوري المؤتمر.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلواز

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بي صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره سان جيلواز على ملعب لوتو بارك، حيث تنطلق المباراة في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت في مواجهة اليوم، حيث يقود الهجوم رفقة المخضرم ماريو جوتزه والجزائري فارس شعيبي، والمهاجم النمساوي ساسا كالادزيتش.

وعاد عمر مرموش إلى المشاركة أساسيًا مع فريقه، عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة سان جيلواز

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

خط الوسط: بوتا - إلياس السخيري - ماريو جوتزه - نكونكو

وفي الهجوم: عمر مرموش - ساسا كالادزيتش - فارس شعيبي.