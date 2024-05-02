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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

شاهد.. هدايا السيسي لعمال مصر في عيدهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات عاجلة لدعم عمال مصر في عيدهم، تضمنت التوجيهات سرعة  الانتهاء من قانون العمل، زيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعانات للعامل من 600 لـ1500 جنيه، زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه، زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الأدني للأجور، إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية، استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف، إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعية العمال بحقوقهم

 ووجه الرئيس السيسي تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر.

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