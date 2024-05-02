أهلي جدة يدك حصون ضمك برباعية في الشوط الأول

اكتسح فريق أهلي جدة، نظيره ضمك برباعية نظيفة في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

دخل الأهلي مواجهة ضمك بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، فراس البريكان، رفقة الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو بجانب الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

في المقابل، يغيب النجم المصري طارق حامد، المحترف ضمن صفوف ضمك، عن مباراة فريقه ضد أهلي جدة للإصابة.

افتتح زياد الجهني، التهديف في الدقيقة السابعة، ثم أضاف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز رياض محرز تقدم الراقي بهدف ثالث في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، واختتم فيرمينو الرباعية في الشوط الأول في الدقيقة 25.

يحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بينما يأتي ضمك في المرتبة الثامنة وفي رصيده 38 نقطة.