برعاية مجلس الوزراء.. الملتقى الدولي للإبداع والابتكار يختتم نسخته الثانية لشباب دول العالم

إختتمت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور اشرف صبحي ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والإبتكار في الذكاء الإصطناعي ، في نسخته الثانية والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ إبريل إلى ٢ مايو ٢٠٢٤ ، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة ١٢٥ باحث ومبتكر.

تكريم المشاركين

تضمن الختام تكريم الوفود المشاركين والجهات الراعية للملتقى وأفضل عشرة مشروعات علمية داخل معرض الإبتكارات المنفذ على هامش الملتقى ، حيث تم عرض فيديو تضمن أهم فاعليات الملتقى المتمثلة في (جلسات حوارية ونقاشات مفتوحة ومجموعة من الورش التدريبية المتنوعة ، ومعرض للإبتكارات العلمية والذي شارك فيه أكثر من 200 مشروع بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سياحي).

ثم جاءت كلمة المشاركين من دولتي (الصين و عمان ) ممثلين عن باقي الوفود والشباب المشارك تم تقديم فيها الشكر للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة .

فعاليات وتكريم

وبدأت فعاليات التكريم بتقديم وتبادل الدروع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وجامعة مصر للعلوم والتنكنولوجيا والمجلس العربي للإبداع والإبتكار، وتزين التكريم والختام بإختيار أفضل عشر مشروعات علمية من بين أكثر من 200 مشروع تقدموا للمعرض والحضور والمشاركة بفاعليات الملتقى، ليحصلوا على جوائز تكنولوجية قيمة من قبل الشركات الراعية للحدث حيث تنوعت جميع الجوائز (لاب توب – تابلت و Smart watches - و Metaverse glasses )، وإختتم اللقاء بصورة جماعية للمشاركين



