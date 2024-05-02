لاعبو الأهلي يحتفلون بمئوية محمد عبد المنعم "صور"

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بوصول محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للمباراة رقم 100 مع الأهلي والوصول للمئوية الاولى بعد مشاركته في مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري الممتاز .

حرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق على الاحتفال بطريقة خاصة وقدموا قميص مطبوع عليه رقم 100 لزميلهم في الفريق خلال المران المسائي.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الجونة المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.‏