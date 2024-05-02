"القط" يقتل زوجته خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية جهودها للقبض على قاتل زوجته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بعد ورود بلاغ بقيام شخص بالتخلص من زوجته في ظروف غامضة.

كشفت التحريات أن القتيلة، ربة منزل تبلغ من العمر 32 عامًا تدعى "نادية"، لقت مصرعها على يد زوجها "محمود.ج" وشهرته "محمود القط" إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.

بحسب التحقيقات، فإن الزوج يعاني من إدمان المخدرات، ما دفعه إلى التعدي على زوجته بالضرب حتى فارقت الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم.

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن القاتل وضبطه لتقديمه للعدالة.