بن جفير يطالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت قناة "كان" العبرية بأن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع، يوآف جالانت، على الفور، وذلك في سياق تعيينات هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت القناة العبرية أن بن جفير أبدى اعتقاده بأن جالانت غير مؤهل للاستمرار في منصب وزير الدفاع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أن هناك توترًا كبيرًا بين قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن قادة الأجهزة الأمنية يعتبرون أن نتنياهو يتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ويعرض إنجازات الجيش للخطر.

وطالبت الأجهزة الأمنية نتنياهو باتخاذ قرار بشأن تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بالإضافة إلى حسم قضية الأسرى ووضع رؤية للمرحلة اللاحقة بعد انتهاء الحرب.