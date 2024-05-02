خبراء يحذرون من تناول الشيكولاته الداكنة بكثرة

الشيكولاته يعشقها، الكبار والصغار لما لها من مذاق مميز يمنح شعورًا بالسعادة، ويتجه الغالبية إلى الافراط في تناولها خاصة أثناء الساعات المتأخرة من الليل، مما يسبب أضرارًا على الصحة العامة

وكشفت دراسه لحؤلعل احد مراكز التغذية بالصين عن أهمية الشيكولاته حيث تعتبر معززة للذاكرة والتركيز، لاحتوائها على مادة “الفلافونوبد” الداعمة للتركيز وقوة الذاكرة وكذلك إفراز هرمونات تمنح شعورًا بالسعادة.

في هذه الآونة أصبحت الشيكولاته الداكنة هي الأكثر طلبًا بين الجمهور، ولكن بحسب الدراسات الحديثة فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية نظرًا لتكوينها من الكاكاو والدهون النباتية، ورغم مخاطرها على الجسم، كشفت أبحاث التغذية أنها تحتوي علي مركبات نباتيه مفيده مثل الياف الحديد والمغنيسوم ما يساهم في تعزيز صحه القلب فضلا عن تحسين مستوي الكروليسترول وأكدت الابحاث ان الشيكولاتة مضادات اكسده مساهمة فى تشكيل نظام غذائي متوازن.

أما عن أضرارها، فقد اجمع الباحثون أن الاكثار من تناول الشكولاته قد يزيد الوزن مما يشكل خطورة علي الصحه العامه بمعنى أنه قد يساهم فى أرتفاع الضغط الدم الذى بمؤداه قد يتسبب فى الاصابه بامراض خطيره

وينصح الباحثون بالحد من تناولها بكثره من اجل الحفاظ علي الصحه .والمساعده على تدفق الدم وتنشيط الوظائف الإدراكية .