ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد حمدي أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

حمدي
حمدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في مسابقة الدوري الممتاز.
تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء.
وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.

أحمد حمدى مباراة البنك الأهلي الزمالك