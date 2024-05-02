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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

متحدثا عن التواضع في الخدمة.. مطران الجزيرة والفرات يترأس رتبة غسل الارجل

ارشيف
ارشيف
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ترأس مار موريس عمسيح مطران ايبارشية الجزيرة والفرات، رتبة غسل ارجل التلاميذ، ويعاونه كهنة الكاتدرائية الأب انطونيوس الحنو كاهن الرعية وسكرتير المطرانية والأب كبرئيل خاجو كاهن الرعية ومدير هيئة مار افرام البطريركية للتنمية في الجزيرة والفرات، شمامسة الكاتدرائية وجوقة الترتيل، وجمع غفير من المؤمنين.
وتحدث في موعظته عن التواضع في الخدمة.
 

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