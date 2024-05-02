متحدثا عن التواضع في الخدمة.. مطران الجزيرة والفرات يترأس رتبة غسل الارجل

ترأس مار موريس عمسيح مطران ايبارشية الجزيرة والفرات، رتبة غسل ارجل التلاميذ، ويعاونه كهنة الكاتدرائية الأب انطونيوس الحنو كاهن الرعية وسكرتير المطرانية والأب كبرئيل خاجو كاهن الرعية ومدير هيئة مار افرام البطريركية للتنمية في الجزيرة والفرات، شمامسة الكاتدرائية وجوقة الترتيل، وجمع غفير من المؤمنين.

وتحدث في موعظته عن التواضع في الخدمة.

