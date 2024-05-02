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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

احتجاجات طلابية فرنسية للمطالبة بمراجعة العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات في جامعة ساينس بو الفرنسية
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أعلن مدير جامعة "ساينس بو" الفرنسية، جان باسيريه، اليوم "الخميس"، رفض الجامعة مطالب الطلبة المحتجين بمراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، وهو ما دفع بعض الطلاب إلى الإعلان عن بدء الإضراب عن الطعام.

وأوضح باسيريه أنه بعد اجتماع مفتوح مع الطلاب والموظفين، رفضت الجامعة بشكل قاطع تشكيل مجموعة عمل لمراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية الشريكة.

وفي استجابة فورية لهذا القرار، شرع عشرات الطلاب في الاعتصام داخل الحرم الجامعي احتجاجا على هذا الإجراء الإداري.

وأكد أحد الطلاب وجود نية لمزيد من الطلاب للانضمام إلى الإضراب عن الطعام، مطالبا قيادة الجامعة بالموافقة على إجراء تصويت عام من قبل مجلس الإدارة بخصوص مراجعة الشراكة مع الجامعات الإسرائيلية.

يجدر بالذكر أن هذا الاحتجاج يأتي في سياق الاعتصامات التي شهدتها عدة جامعات فرنسية، بما في ذلك جامعة "ساينس بو" وجامعة "السوربون"، تعبيرا عن الاستنكار للأحداث الجارية في غزة، وهو ما يعكس الانتفاضة الشبابية ضد العنف والظلم في المنطقة، وهو ما يشهد عليه الشباب أيضًا في الولايات المتحدة.

الجامعات الإسرائيلية غزة