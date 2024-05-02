بحضور القنصل اليوناني.. القدس تشهد طقس غسل الأرجل بعد قداس الخميس العظيم

في صباح يوم الخميس العظيم من اسبوع الآلآم المقدس الموافق 2 مايو 2024 ترأس البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث خدمة القداس الالهي في كاتدرائية القديس يعقوب أخو المسيحي.

يشاركه رئيس أساقفة قسطنطيني كيريوس أريسترخوس, رئيس أساقفة سبسطية كيريوس ثيوذوسيوس, رئيس أساقفة بيلا كيريوس فيلومينوس, وآباء أخوية القبر المقدس.

بعد القداس الإلهي اقيمت رتبة غسل الارجل في ساحة كنيسة القيامة الرئيسية حسب التقليد الكنسي المتبع في البطريركية الاورثوذكسية الاورشليمية ترأسها بطريرك المدينة المقدسة اورشليم كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث حيث قام بغسل ارجل اثني عشر كاهناً متوحداً من آباء أخوية القبر المقدس تذكاراً لما فعله السيد المسيح في العشاء السري قبل صلبه عندما غسل ارجل تلاميذه معلماُ اياهم معنى التواضع.

حضر هذه الخدمة المباركة القنصل اليوناني العام السيد ذيميتريوس أنجيلوسوبولوس والقنصل السيدة آنا ماديكا وعدد كبير من المصلين الذين توافدوا الى باحة كنيسة القيامة.