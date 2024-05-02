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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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شهد قطاع غزة مساء اليوم الخميس، جولة جديدة من العنف، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية ومن الدفاع المدني أن خمسة أشخاص بينهم طفل استشهدوا جراء القصف في مخيم البريج وسط القطاع، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي حادث منفصل، استهدفت طائرة حربية تجمعًا آخر في شارع النفق بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى المعمداني. كما لقي رجلان حتفهما في غارة أخرى نفذتها طائرات الاحتلال على حي السلام شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ووسط هذه المأساة المتجددة، يتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، الـ34 ألفًا و596، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 77 ألفًا و816، ومن المؤكد أن هذه الأرقام لا تعكس بالكامل حجم الكارثة الإنسانية في ظل الآلاف الآخرين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، ينتظرون الإنقاذ والمساعدة.

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي دير البلح