بدون مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يسقط أمام كولن في الدوري الألماني

سقط فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، في فخ الهزيمة أمام نظيره كولن بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب راين أنرجي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الألماني.

غاب مرموش عن مباراة آينتراخت فرانكفورت وكولن، بسبب إصابته بنزلة برد، خلال فترة تواجده ضمن صفوف المنتخب الوطني، أثناء مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني حصل نييلس نكونكو لاعب فرانكفورت على البطاقة الحمراء في الدقيقة 66، ليحرز بعدها فريد عليدو لاعب كولن أول الأهداف في الدقيقة 67.

وأضاف يان تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 80، قبل أن يحصل زميل عمر مرموش لويس سيلفا ميلو على طرد في الدقيقة 83.

سجل عمر مرموش 7 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الألماني، خلال 15 مباراة شارك بها بالموسم الجاري 2023-2024.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تواجد كولن في المركز السادس عشر وفي رصيده 15 نقطة.