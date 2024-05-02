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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك عقب مباراة البنك الأهلي

بدلاء الزمالك
بدلاء الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي بمسابقة الدوري، فقرة تدريبات خاصة عقب انتهاء اللقاء باستاد القاهرة تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال.
جاء خوض اللاعبين البدلاء في مباراة اليوم لهذه الفقرة بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، للحفاظ على اللياقة البدنية لهم.
فاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة

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