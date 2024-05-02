الزمالك يحدد إصابة شلبي والزناري

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ثنائي الأبيض خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن مصطفى الزناري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في حين تعرض مصطفى شلبي للإصابة في العضلة الضامة، و سيخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم إصابة الثنائي.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.