فيوتشر يسقط أمام بلدية المحلة في الدوري

سقط فريق فيوتشر، في فخ الهزيمة بهدف للاشئ، أمام فريق بلدية المحلة، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف بلدية المحلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، وحافظ أصحاب الأرض على النتيجة في الشوط الثاني .

خاض فيوتشر لقاء البلدية بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي

خط الوسط: جوناثان نجويم، غنام محمد، حساني اموراني

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، كجالي درامي، مروان محسن.

الهزيمة جمدت رصيد فريق فيوتشر عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما وصل بلدية المحلة للنقطة 13 في المركز الثاني عشر .