برلماني: زيارة أردوغان هامة لأن مصر هي الشريك الإفريقي الأول والرئيسي لأنقرة

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، جاءت فى توقيت حساس للغاية وشديد الأهمية، نظرًا للأوضاع المشتعلة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن مصر تعد الشريك الإفريقي الأول والرئيسي بالنسبة لأنقرة، لذلك تعد تساعد هذه الزيارة فى زيادة مساحات التقارب بين مصر وتركيا بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتقوية دورهما في رسم مستقبل المنطقة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تكللت بمكاسب كبيرة تخدم الدولتين المصرية التركية، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، حيث وقع الجانبان اتفاقية استراتيجية، فكلا البلدين لديهما مقومات وعوامل تتمتع بها، خاصة فيما يتعلق بالمحور التنمية المصري التركي والإفريقي.

وأوضح، أن القاهرة وأنقرة لهما جهودًا كبيرة وواضحة فيما يتعلق بالملف الليبي الأمر الذي دفع البلدين إلى تعزيز مسار التعاون في السياسة المشتركة بشأن هذا الملف، ومساعي لتحويل الملف من ملف صراع إلى ملف فيه كثير من الفرص والمصالح السياسية والاقتصادية، بما يؤدي للتفاهم والتنسيق وإحداث نقلة كبرى في شكل وطبيعة العلاقات البينية للبلدين.