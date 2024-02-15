وزير الصحة يتفقد مستشفى العجوزة ويستمع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان -في زيارة مفاجئة- مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة المعروف باسم «مستشفى العجوزة» التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى العجوزة بتفقد قسم الطوارئ، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتناسب أعداد الأطباء والتمريض مع متوسط معدلات تردد المرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية، والذي يضم تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والكلى والمسالك، والرمد، والأنف والأذن، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، والباطنة، والأمراض الصدرية، والجلدية، والنساء والتوليد.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى في قسم العيادات الخارجية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه الوزير بالتعامل الفوري مع شكوى إحدى المرضى، وفتح تحقيق عاجل في سبب الشكوى، كما وجه بزيادة أعداد فرق خدمة المواطنين في المستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير انتقد زيادة أعداد الأطباء في عيادة الأسنان عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على مستشفيات أخرى، حسب الاحتياج، لضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الرعايات المركزة، واطلع على تقارير المتابعة الطبية لعدد من المرضى، حيث يضم قسم الرعاية 38 سريرا، تشمل الرعاية العامة، ورعاية القلب، ورعاية جراحة القلب المفتوح، ورعاية الكلى، والعزل.

يذكر أن مستشفى العجوزة يضم 130 سريرا في القسم الداخلي، بالإضافة إلى قسم الكلى بسعة 47 ماكينة غسيل كلى، كما يضم المستشفى قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية تعمل بكفاءة، ووحدة للعلاج الطبيعي، ومعامل تحاليل طبية، مدرسة ومعهد للتمريض.

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