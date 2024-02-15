"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن انتقاد بوريل لخطة إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "“لم يعد أمامهم سوى الموت أو الصعود إلى القمر”.. بوريل ينتقد خطة إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين".

وقال التقرير: "لقد ضاقت بهم ربوع الأرض وباتت المدنية التي تؤويهم مهددة من الاختفاء من الوجود بين عشية وضحاها، ولم يعد لهم سبيل آخر سوى الموت أو الصعود للقمر".

وأضاف: "كلمات حق جاءت على لسان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، موجها كلماته إلى تل أبيب وقادتها الذين لم يمنعهم لجوء الفلسطينيين كالثكالى إلى نهاية حدود أراضيهم عن كف أيدي الشر عنهم".

وتابع: "خطة تل أبيب للإبادة الكاملة للفلسطينيين وقعت كالصاعقة فوق رؤوس دول العالم، ومن بينها أوروبا التي لطالما دعمت تل أبيب وشرعنت عملياتها العسكرية داخل القطاع المكلوم، إلا أن الأمور باتت أكثر وحشية لدرجة أجبرت بروكسيل على الخروج عن صمتها".

واستطرد: "أسئلة عدة وجهتها قيادة التكتل الأوروبي إلى تل أبيب أبرزها أين يمكن لهؤلاء المدنيين أن يذهبوا بعدما وضعتهم إسرائيل كالذبائح أمام قذائفها وآلاتها العسكرية".