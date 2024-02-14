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الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أكثر من 10 إصابات جراء قصف الاحتلال مدينة النبطية جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أكثر من 10 أشخاص بالقصف الأخير الذي نفذه الاحتلال على شقة سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

أوضح كوهين أن حلفاء إسرائيل لا يرغبون في اندلاع حرب على جبهة لبنان، وأنهم يسعون لإيجاد صيغة اتفاق تُنهي التوتر وتُجنب المنطقة ويلات الحرب.

لم يُفصح كوهين عن تفاصيل محددة حول الاتفاق المُحتمل، لكنه أكد وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، لبلورة اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

يُعدّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله خطوة هامة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومنع تصاعد التوتر الذي قد يُفضي إلى حرب مدمرة.

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