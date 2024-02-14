زيارات صباحية وورش مسائية.. أهل مصر تواصل فعالياتها من أسوان

استمرت لليوم الرابع على التوالي فعاليات الورش الفنية المقامة على مسرح فوزي فوزي يوسف الصيفي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة "مشروع أهل مصر"، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي بمحافظة أسوان.

ومن أبرز الورش التي شهدت نشاطا ملحوظا، ورشة المسرح، بالإضافة إلى البروفات التجهيزية للحفل الختامي التي تجري على قدم وساق، في سباق مع الزمن ليخرج العرض في أفضل صورة ممكن بمشاركة جميع الأطفال المشاركون في الأسبوع الثقافي من مختلف المحافظات.

ضمنت الورش، ورشة تعليمية لكتابة السيناريو، قدمها الكاتب وليد كمال، وورشة الرسم على السيراميك بعنوان "تأثير الفن على معالجة عادات العقل والسلوك"، والتي قدمتها الفنانة الدكتورة مريم الأمين.

بالإضافة إلى مجموعة من ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومنها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، والتي نفذها الفنان محمد مراد، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها السيدة نجوى عبد العزيز، وورشة تعليم الشنط بالشبك، نفذتها السيدة أمانى ربيع، وورشة تعليم الشنط بالخرز، نفذتها السيدة منى عبد الوهاب، وورشة ورشة أصنع كتابك، نفذتها الفنانة الدكتورة أميرة سعد، بالإضافة لورشة تعليم صناعة الفيلم، قدمها المخرج حامد سعيد.

هذا وقد انطلق الأسبوع الثقافي الأحد الماضي من محافظة أسوان تحت إشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقيلم القاهرة الكبرى، والمشرف التنفيذي للمشروع، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من فبراير الجاري، وكانت زيارة مصنع كيما ٢ يوم الأحد، باكورة زياراته التثقيفية بالمحافظة، أما اليوم الأثنين، فقد زار الأطفال النصب التذكاري للصداقة بأسوان، وبعده قاموا بزيارة السد العالي، ثم زيارة قرية غرب سهيل، ويوم الثلاثاء زاروا مشروع محطات الطاقة الشمسية ببنبان، أما اليوم الأربعاء فقد زار الأطفال مجموعة معابد فيلة للتعرف على التاريخ والحضارة المصرية العظيمة.