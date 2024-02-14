السيسي وقرينته يستقبلان أردوغان وحرمه بالقاهرة (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقرينته.



وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية، جلسة مباحثات موسعة بين الرئيسين لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.