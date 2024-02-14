حبس المتهمين بتقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (6 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (17700 دولار "مقلدين" - 98 ألـف جنيه - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 قطع سلاح أبيض - بندقية صيد - أقراص مخدرة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكى "ملك أحدهم").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطى والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من (مالك مقهى، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية "تقليد عملة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة .