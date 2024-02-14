منتخب السلة يصل قطر للمشاركة في البطولة الدولية

وصل، منذ قليل، بعثة منتخب مصر لكرة السلة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة الدولية الودية، والتى تقام خلال الفترة من 15 فبراير الجاري وحتى 18 من الشهر نفسه في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة

وتضم القائمة كل من : أحمد أبو العلا "بيبو" - أحمد عادل - أحمد ياسر ريحان - أنس أسامة - إيهاب أمين - باتريك يوسف - خالد عبد الناصر أحمد أبو العلا "بيبو" - أحمد عادل - أحمد ياسر ريحان - أنس أسامة - إيهاب أمين - باتريك يوسف - خالد عبد الناصر - سيف هنداوي - عمر طارق - عمرو الجندي - كريم حاتم - هيثم كمال - يوسف رفعت - يوسف شوشة - يوسف شحاته. - سيف هنداوي - عمر طارق - عمرو الجندي - كريم حاتم - هيثم كمال - يوسف رفعت - يوسف شوشة - يوسف شحاته.