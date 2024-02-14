اليوم.. عبد الباسط حمودة يحتفل بعيد الحب من ساقية الصاوي

يحيي النجم عبد الباسط حمودة، مساء اليوم الأربعاء، حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الحب في ساقية عبد المنعم الصاوي.

ومن المنتظر أن يقدم عبد الباسط خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرًا أغنية لفيلم "الإسكندراني"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

فيلم "الإسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.