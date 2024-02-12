جوميز يعقد جلسة مع زيزو استعدادا للإسماعيلي في الدوري

عقد البرتغالي جوزيه جوميز لفريق الزمالك، جلسة مع أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأبيض عقب مباراة الفيوم الودية مساء اليوم الإثنين.

وأشاد جوميز بمستوى زيزو في مباراة الفيوم الودية، وتحدث معه عن بعض الملاحظات الفنية خلال المباراة، مطالبه ببذل أقصي جهد لأنه من العناصر المهمة للفريق .

وكان الزمالك فاز على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما حقق الفريق الفوز اليوم أيضا على ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.