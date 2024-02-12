محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات ومدى جاهزيتها لتنفيذ الموجة 22 لحملة إزالة التعديات

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة لليوم الثاني على التوالي، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وجرى إزالة ١٧ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمساحة وصلت لـ ٧٦٤ م٢، و٧ قراريط و٢١ سهم.

وكانت الإزالات كالتالي، إزالة ٥ حالات تعدّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة بمساحة ٤٠٥ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إزالة ٦ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي ولاية الزراعة بمساحة بلغت ٧ قراريط و٢١ سهم، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٦ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي ولاية الطرق، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة على مساحة ٣٥٩ م.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.