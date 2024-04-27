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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية مسرحية إرتجالية بعنوان " نُص نَص"، بالتعاون مع فرقة مشروع ميم، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ضم العرض مشاركة المشاهدين بكتابة نصف النَص بينما إرتجلت الفرقة النصف الآخر أمام الحضور، حيث تقدم فرقة مشروع ميم المسرحي نوع من أنواع المسرح الإرتجالي، إذ تُعد من الفرق المسرحية المميزة في مصر، وذلك لما تقدمه من عروض مسرحية هادفة ومبتكرة ولحرصها على تطوير مهارات أعضائها وتفاعلهم مع الجمهور.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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مركز جسور الثقافي مسرحية فرقة مشروع ميم كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك المحبة