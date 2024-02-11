محافظ الاسماعيلية: توصيل الغاز الطبيعي وفتح باب تراخيص البناء لمنطقة الكيلو 2

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز "الكيلو ٢" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالقرية والتي امتدت لعقود طويلة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بالبدء في التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لاستكمال باقي التوسعات بقرية الحجاز، باعتبارها امتداد عمراني لمدينة الإسماعيلية، وتقع في الحيز العمراني لمركز ومدينة الإسماعيلية.

بالإضافة إلى البدء في تفعيل مجهودات مشروع تطوير منطقة الكيلو ٢ لمنح تراخيص البناء للمواطنين والاهتمام بالتنظيم والشكل المعماري وإنشاء شبكة طرق تستوعب الازدحام المروري مستقبلًا.

كما أعطى المحافظ توجيهات مشددة للتنسيق مع شركات الغاز للبدء في توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمنطقة "الكيلو ٢" بالكامل، وتيسير الإجراءات للمواطنين الذين تنطبق منازلهم لمعايير واشتراطات البناء المعماري الجيد، بالإضافة إلى متابعة توصيل مشروع الصرف الصحي للمنازل بالتزامن مع انتهاء مشروع تجفيف المياة الجوفية.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى، يمتد بطول ١٠ كيلومتر خطوط انحدار، وغرفة تجميع رئيسية تعمل من خلال عدد ٢ طلمبة رفع؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، مضيفًا أنه يتم الاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري والطرق الرئيسية المتفرعة منه، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، وربطها بمحطة المياه العكرة.

كما أكد على أن الهدف من المشروع هو خفض منسوب المياه الجوفية والتي أصبحت أعلى من منسوب سطح الأرض بالمنطقة.

هذا وقد بلغت التكلفة التقديرية للمشروع في مرحلته الأولى ٣٤ مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية، وتَضمَّن المشروع تنفيذ شبكة تجفيف للمياه الجوفية بطول ٨ كم، خط فلتر تنفيذ خط طرد بطول ٢ كم تنفيذ بيارة تجميع بعمق ١٠ م وقطر ٥ م ــ ومطابق وطلمبات رفع ولوحة تشغيل، تنفيذ عداية من مواسير البولي إثيلين أسفل ترعة بورسعيد بالدفع الموجَّه وتوصيل العداية على خط المياه العكرة لرى المسطحات الخضراء الجديدة، وتنفيذ غرف محابس.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، مشددًا على ضرورة إنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة تجفيف قرية الحجاز، ووضع أغطية محكمة عليها، بالإضافة للوحة التحكم الكهربائية حفاظًا على أرواح المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

وكانت الأعمال قد بدأت بشكل فوري في شهر مايو ٢٠٢٣، والتي بدأت بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، ومن ثم بدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري. وأضاف الشيمى أن المحافظ وجَّه بسرعة إعداد مقايسة تحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لتغطية قرية الحجاز بالكامل لتصبح منطقة حضارية تتوافق مع سمعة محافظة الإسماعيلية السياحية.