"تمريض القناة" تنظم حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية للدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية يهدف إلى إعداد كوادر إدارية متخصصة في مجال إدارة جودة الرعاية الصحية، لديهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الجودة، وتطبيق معايير الاعتماد وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير الأداء والمحافظة علي سلامة المرضى، مع تطبيق مبادئ ونظريات الجودة في إدارة الرعاية الصحية.

جاء ذلك أثناء حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية للدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية، والذي

نظمته كلية التمريض اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويأتي الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نادية محمد السيد رئيس قسم إدارة التمريض.

شارك بالحفل الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان رمضان الشريف مدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

وتابع "مندور" أن تحقيق جودة الرعاية الصحية يُمكن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم خدماتها بأعلى جودة، تلبي احتياجات المرضى مما يحسن رضاءهم ويؤثر بالإيجاب على سلامتهم،

بالإضافة إلى إكساب مقدمي الرعاية الصحية الخبرة في وضع السياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر داخل منشآت الرعاية الصحية، وكيفية التخطيط الاستراتيجي والتوثيق وتقييم عمليات الرعاية الصحية، وذلك لمعرفة مواطن تحسين رعاية المرضى، وتأثير جودة الرعاية الصحية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

فيما أشار الدكتور محمد سعد زغلول إلى أن الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية يساهم في اكتساب خريجيه المهارات اللازمة؛ لتحقيق سلامة المرضى ورضاء المنتفعين، ونجاح المؤسسات الصحية مع وضع مؤشرات الأداء وتحليل البيانات، وأساليب تحسين الجودة والتعرف على معايير اعتماد المستشفيات، ودور ممارس الجودة الصحية في الحصول على الاعتماد، فضلا عن أن تحقيق جودة الرعاية الصحية يؤدي إلى خفض التكاليف والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والأنشطة التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني أن إدارة الكلية خاصة قسم إدارة التمريض حرصت على تفعيل برنامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية، والذي تم تفعيله في العام الجامعي 2021-2022، وتم تخريج الدفعة الأولى والثانية وجاري الدراسة للدفعة الثالثة، لافتة إلى أن الدفعة الأولى تضم 32 خريج، أما الدفعة الثانية بها 59 خريج، مُقدمة جزيل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة؛ لدعمه الدائم للكليات بوجه عام وكلية التمريض بوجه خاص، واصلة الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعمه لقطاع الدراسات العليا بالكلية، مُهنئة الخريجين وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح.

ثم قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم بتكريم كل من معالي رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، والدكتور محمد سعد زغلول تقديراً لجهودهما في خدمة الجامعة وتشريفهما للحفل.

كما شمل التكريم كل من الدكتور أحمد أنور، والدكتورة إيمان رمضان الشريف لتشريفهما الحفل، وحنان خير وأسامة شحاته لجهودهما وتفاعلهما كحلقة وصل بين الكلية والخريجين.

وفي ختام الحفل - تم تكريم أوائل الدفعة الأولى والثانية للدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية من قبل القيادات الجامعية، مع التقاط الصور التذكارية توثيقا لتخرج أولى الدفعات للدبلوم المهني.