نادي القناة يفوز بالمراكز الأولي في أول أيام كأس الجمهورية للتجديف

أعلنت لجنة التحكيم لبطولة كأس مصر للتجديف اليوم الجمعة عقب انتهاء سباقات اليوم الأول فوز لاعبي ولاعبات نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية بالمراكز الاولي في عدد من مسابقات كأس مصر للتجديف المقام في محافظة الاسماعيلية علي مدار اليوم الجمعة والتي تستمرحتي غد السبت، وذلك بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من أندية مصر المختلفة

في سباقات البراعم والبرعمات تحت 14 سنة، تمكن فريق القناة الرياضي من الفوز في سباقات الفردي، رباعي يوليتا مزدوج المجداف براعم وبرعمات، رباعي يوليتا بدفة برعمات، وإنترع نادي إتحاد الشرطة المركز الأول في رباعي يوليتا بدفة براعم.

وفي سباقات البراعم والبرعمات تحت 16 سنة، تمكن أيضاً فريق القناة الرياضي من الفوز في سباقات الفردي برعمات، زوجي مزدوج المجداف برعمات، رباعي مزدوج براعم، رباعي بدفة وبدون دفة براعم، وإنترع نادي المقاولون العرب المركز الأول في فردي براعم.

وفي سباقات الناشئين والناشئات تحت 19 سنة. تمكن فريق القناة الرياضي من الفوز في سباقات فردي ناشئين، زوجي بدون دفة ناشئين وناشئات، زوجي مزدوج المجداف ناشئين وناشئات، رباعي بدفة ناشئين وناشئات، رباعي بدون دفة سنة ناشئين، رباعي مزدوج المجداف ناشئين وناشئات، ثماني تحت 19 سنة ناشئات، وإنترع نادي إتحاد الشرطة المركز الأول في سباقي زوجي بدفة ناشئين، رباعي بدون دفة ناشئات.

ضمت لجنة التحكيم كلا من الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي غريب كرئيس للجنة ، و12 حكمًا آخرين هم الكابتن سامي محمود أبو العلا والكابتن رشا رضا والكابتن أروي حسني والكابتن بسام توفيق والكابتن عصام فتحي والكابتن سيد صالح والكابتن شريف الشافعي والكابتن عبير عزت السروي والكابتن محمد السعيد والكابتن محمد عطية والكابتن أحمد شعبان والكابتن وليد اللبان.