ضبط 16 طن دقيق ومكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بمدينة الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ؛ فيما يخص ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية و التلاعب بالأسعار.

نفذت ‏‎إدارة تموين مركز الإسماعيلية ، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، مدعومة بقوات الشرطة، حملة تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠ طن من الدقيق الأبيض، محمل على إحدى السيارات التي حاولت الفرار عند قيام عناصر الحملة التموينية بإيقافها، وبفحص السيارة تبين عدم وجود فواتير تفيد مصدر الدقيق المضبوط.

كما تم ضبط ٦ طن (دقيق ، مكرونة، فول) بأحد المخازن غير المرخصة، ودون فواتير تفيد مصدر تلك السلع الغذائية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من ٢٥٠ كيلوجرام من اللبن، حلوى الأطفال، وعصائر منتهية الصلاحية.

كذلك تم ضبط ٥٠٠ عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

جاء ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.