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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محلل سياسي يوضح تأثير الاحتجاجات الطلابية المنددة بالعدوان على غزة

جهاد حرب محلل سياسي
جهاد حرب محلل سياسي
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كشف جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن المشهد الحالي يشهد تنديدا سياسيا كبيرا بكل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل الدول كما يتم تنظيم مظاهرات، وهناك جامعات أمريكية وأوروبية تدين بشدة الهجمات على قطاع غزة، مشيرا إلى ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة طلابيّة واحتجاجية تدعم الحق الفلسطيني.

وأضاف حرب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتجاجات الطلابية بالجامعات الامريكية أدت إلى تغير السياسات الأمريكية، وكما رأينا في عام 1967، انتفاضة الجامعات ضد السياسات الأمريكية في حربها على فيتنام تغيرت السياسية، وأيضا عندما حدثت انتفاضة طلابية في الجامعات الأمريكية ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا تغيرت السياسية.

وتابع المحلل السياسي، أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية في غزة والاجتياح البري في القطاع، والتي بدأت في الشمال ثم ذهبت لخان يونس وعادت الآن إلى وسط القطاع، وهذا جزء من العملية العسكرية التي تقوم بعمليات تدمير هائلة لهذه المحافظة بعدما شهدت المناطق الأخرى تدميرا واسعا.

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