جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا عن "دور العلاج الطبيعي بتخصصاته في الرعاية الشاملة"

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن "دور العلاج الطبيعي بتخصصاته في الرعاية الشاملة"، استهدف 20 متدرب من فئات المجتمع المختلفة.

و أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على القيام بدورها نحو المجتمع، وتناول مشكلاته وقضاياه، ووضع الحلول العلمية لها، بما يتماشى مع احتياجات أفراد المجتمع التدريبية، وبما ينمي معارفهم ومهاراتهم، ويرفع مستوى معيشة المواطنين،

وتابع أن الجامعة تقوم بهذا الدور التوعوي والتدريبي من خلال مراكزها المنتشرة وكلياتها المختلفة، والتي تضاف لها هذا العام كلية العلاج الطبيعي، كواحدة من أهم كليات القطاع الطبي، التي تقدم خدماتها المجانية للمجتمع وللمواطن بإقليم القناة.

يقام البرنامج التدريبي تحت إشراف الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وقامت بالتدريب خلاله الدكتورة ابتسام حلمي علام المدرس بقسم الجلد والأغشية بالكلية، حيث تناولت مفهوم التنمية المستدامة في القطاع الصحي والمجتمعي، والجهود المبذولة لتحقيقها، ودور العلاج الطبيعي في تحقيقها، ودوره في الوصول للرعاية الصحية الشاملة، بعد الجراحات، والإعاقات المرتبطة بمرض الزهايمر، وإصابات الدماغ، وتطرقت لبرامج العلاج الطبيعي ودورها في تقليل مدة إقامة مرضى الرعاية الصحية الشاملة بالمستشفيات، والتعجيل بتماثلهم للشفاء،

وعرضت الأجهزة المستخدمة في تأهيل مرضى الغضروف العنقي، والقطني، وبعد جراحات العمود الفقري.

وقامت بالتوعية كذلك بأهمية العلاج الطبيعي في إصابات الأطفال مثل ...

تأخر النمو الحركي، اضطرابات طيف التوحد، الشلل الدماغي، متلازمة داون، الإصابات الرياضية ، ضعف الذاكرة المصاحب لاستخدام الأجهزة الإلكترونية وعلاجها بالتمرينات الحركية وبعض التدريبات على القراءة والكتابة والحفظ.

واستعرضت- خلال التدريب- دور العلاج الطبيعي في صحة المرأة والتأهيل للحمل والولادة، وكذلك لمرضى القلب والأوعية الدموية، وبرامج تأهيل المسنين والتي تقلل من اعتمادهم على الآخرين.

والعلاج الطبيعي في حالات الجراحات العامة والحروق والجراحات التجميلية وتجنب تشوهات العظام والمفاصل المصاحب لها، وحالات الأورام.

قام بالإشراف التنفيذي على البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وقد استهدف التدريب عدد من طالبات مدرسة 25 يناير، والعاملين بالجامعة بكليات الطب البيطري والصيدلة، وإدارة الموارد البشرية، ومن خارج الجامعة من الأطباء والعاملين بمستفى فايد ومستشفى طوارئ أبو خليفة، ومديريات الزراعة، الطب البيطري ،والطرق والنقل.