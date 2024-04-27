الجيش الأوكراني يقصف بيلجورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية الحدودية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني أطلق ما لا يقل عن 60 طلقة من الذخائر المتنوعة على مناطق سكنية في بيلجورود؛ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشار جلادكوف في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن الهجمات استهدفت 5 مستوطنات مختلفة بالمنطقة، موضحا أن الحطام الناتج عن عمليات الدفاع الجوي الروسية؛ أدى إلى تحطيم النوافذ وإتلاف الجدران في 4 مساكن خاصة في بلدية ياكوفليفسكي.



وأضاف أن ضواحي قرية بريليسي في منطقة كراسنوياروزسكي، تعرضت للقصف بقذائف الهاون الأوكرانية؛ مما أدى إلى إتلاف خطوط الكهرباء، قبل أن يتم استعادة إمدادات الطاقة في المنطقة مرة أخرى.

وكانت مصفاة نفطية في منطقة كراسنودار الروسية قد علقت عملياتها جزئيًا، في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية، حسبما صرح مدير السلامة والأمن المتكامل في مجموعة شركات سلافيانسك إيكو، إدوارد ترودنيف.