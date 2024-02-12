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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بمشاركة 14 ناديا.. الشرقية للدخان تحصد كأس بطولة البلياردو لـ"الماسترز" في بورسعيد

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، ختام فعاليات بطولة البلياردو لـ "الماسترز " - رقم 1 سنوكر -  بمشاركة 80 لاعب يمثلون 14 نادي رياضي، والتي أقيمت فعالياتها في نادي الصيد المصري فرع بورسعيد، ونادي التجديف ببورفؤاد.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز: محمد سامى الخياط، نادي الشرقيه للدخان، بالمركز الأول وكأس البطولة، والمركز الثاني محمد علاء خيري، نادي الشرقية للدخان، بينما فاز بالمركز الثالث كلا من: أحمد الفقيري نادي الشرقية للدخان، وأيمن جاد، نادي الصيد المصري، بينما حصد محمد علاء خيري، نادي الشرقية للدخان، جائزة أكبر "بريك" بإجمالي 114.

حضر ختام البطولة كل من: راجح حسنى عبد الغني، مدير الاتحاد المصري للبلياردو، عميد خالد الطيري، رئيس منطقة بورسعيد والقناة لألعاب البلياردو، واللواء ايهاب الزيدي، مدير نادي الصيد المصري فرع بورسعيد، وبتنظيم من حنان لطفي، من العلاقات العامة بنادى الصيد، وريموندا دعدور، من منطقة بورسعيد للبلياردو.

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