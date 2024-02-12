الأهلي يترقب عودة بيرسي تاو وفحص طبي يحسم موقفه من مواجهة شباب بلوزداد

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق، من بلاده خلال الساعات المقبلة بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا، وحصول منتخب جنوب أفريقيا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ومن المنتظر أن يصل بيرسي تاو للقاهرة خلال الـ24 ساعة المقبلة على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية بعدما عاني من إصابة عضلية غاب بسببها عن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية.

ويحسم الفحص الطبي موقف بيرسي تاو من السفر مع بعثة الأهلي إلى الجزائر يوم الاربعاء المقبل لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجزائر ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.