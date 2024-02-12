الغيني "إيميليو نسوي" هداف كأس الأمم الإفريقية 2023

توج إيميليو نسوي مهاجم منتخب غينيا الإستوائية، بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي استضافتها كوت ديفوار.

ونجح نسوي في خطف لقب هداف البطولة الإفريقية برصيد خمسة أهداف، رغم خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 بعد خسارته أمام منتخب غينيا بهدف دون رد.

وتفوق إيميليو نسوي بأهدافه الخمسة على كل من مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، والأنجولي جيلسون دالا، حيث سجل كل منهما أربعة أهداف.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.