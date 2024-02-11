إصابة 15 شخصًا فى حريق نشب بمصنع طوب في البحيرة

تمكنت الحملة المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع طوب في قرية أمين إسماعيل، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

تشير التحريات الأولية، للأجهزة الأمنية، إلى أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي. خلال عملية إخماد الحريق من قبل فرق الحماية المدنية، وقع انفجار لـ40 أنبوبة غاز كانت موجودة داخل المصنع، مما أدى إلى إصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة الشدة، تم نقل المصابين إلى مستشفيات زفتى بمحافظة الغربية وكفر الدوار بمحافظة البحيرة لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد باندلاع حريق في قرية أمين إسماعيل بنطاق كوم حمادة وأثناء جهود إخماد الحريق، حدث انفجار في أسطوانة موجودة داخل المصنع، مما تسبب في إصابة 15 شخصًا بحروق مختلفة في أجسادهم.

توجهت فورًا الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن البحيرة إلى موقع الحادث، وتم إرسال عدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، بعد التحقيق، تبين أن الحريق اندلع داخل مصنع طوب في قرية أمين إسماعيل بنطاق كوم حمادة، وأثناء إخماد الحريق حدث انفجار في 40 أنبوبة غاز. تم السيطرة على الحريق وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ تقديمه للنيابة العامة.

الحريق أسفر عن إصابة الأشخاص التالية أسماؤهم: عنتر محمد أبو عوف، محمد عبد الصادق محمود، صلاح الكفراوي، صلاح عثمان محمد، مصطفى زيدان، محمد عبد المنعم، عبد الباسط سيد عبد الباسط، محمود جمعة، نصر شعبان، محمد فاضل، أحمد ذكي، سلامة عبده، محمد عمروش، محمد أحمد حجاج، قاسم موسى، عنتر عبد الرسول، وجميع المصابين يعانون من حروق في الوجه والرقبة واليدينـ تم نقلهم إلى مستشفيات كفر الدوار والمحلة لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.