أيمن سلامة: مصر تملك كل أطراف المعادلة الفنية بكل كفاءة من كتاب وفنانين ومخرجين

أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أن فيلم أهل الكهف أحد الأعمال الفنية ذات الإنتاج الضخم والتى يقدمها الفن المصرى ويثبت فيها نجاحات كبيرة.

وأوضح “سلامة” فى تصريحات خاصة لـ“البوابة نيوز”، أن مصر على مر تاريخها الفنى قدمت أعمالا فنية كثيرة بإنتاج ضخم فى كل الملفات، سواء تاريخيا وإبداعيا أو حتى العسكرى وبطولات العسكرية المصرية، ومصر تملك ريادة فنية فى المنطقة ككل وسباقة فى كل الأعمال الفنية.

وأضاف: مصر تملك كل أطراف المعادلة الفنية بكل كفاءة، مثل الكتاب والفنانين والمخرجين، إلى جانب أماكن تستحق التصوير بها وإخراج أفضل لوحات فنية تمثل مصر.

وتابع، أن العائق الوحيد فى تلك الأعمال الفنية، هو الإنتاج وتكلفة إخراج تلك النوعية من الأعمال بالشكل اللائق، وهو السبب الرئيسي بل والوحيد لقلة تلك الأعمال الفنية ذات الإنتاج الضخم، ولكن مصر تسعى فى تلك الفترة بالتواجد بأكثر من عمل خلال تلك السنوات.

أبطال فيلم أهل الكهف

يعرض فيلم أهل الكهف فى الموسم السينمائى الصيفى المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، غادة عادل، أحمد فؤاد سليم، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.