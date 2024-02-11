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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

لاعبو الزمالك يصافحون مصطفى فتحي نجم الفريق السابق على هامش التدريبات

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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عقد لاعبو الزمالك، جلسة سريعة مع مصطفي فتحي لاعب فريق بيراميدز، وذلك على هامش مران الفريقين بملعب الدفاع الجوي اليوم الأحد .

وصافح لاعبو الزمالك، مصطفي فتحي نجم الفريق الأسبق، حيث استعاد اللاعب ذكرياته مع نجوم الفارس الأبيض.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك كان يرغب في ضم مصطفي فتحي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من بيراميدز، الإ أن بيراميدز رفض بيع اللاعب ووافق على بيع عبدالله السعيد وسيف جعفر فقط للفريق الأبيض .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

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